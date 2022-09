Eine Auszeit vom Ehemann – Was Frauen auf Reisen wollen Sonja Müller Lang organisiert seit über 30 Jahren Reisen nur für Frauen. Warum Frauen unter sich sein wollen und welche Länder sie am meisten reizen. Chris Winteler

Sonja Müller Lang: «Die Frauen gehen zwar allein auf Reisen, sind aber offen für Bekanntschaften.» Foto: Andrea Zahler

Zwei blaue Elefanten aus Indien flankieren den Eingang zum Büro von Women Travel in Winterthur. Geschäftsführerin Sonja Müller Lang ist am Telefon. Es sei gerade sehr viel los, sagt sie später, die Frauen wollten wieder reisen. Und zwar in die Ferne. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Ferien in der Schweiz sei die Lust auf eine exotische Destination so gross wie nie.