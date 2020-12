Die drängendsten Fragen rund um YB – Was nach dem Chaos folgt Warum in der Europa League kein Videoschiedsrichter im Einsatz stand. Weshalb die Sperre gegen Jean-Pierre Nsame kaum aufgehoben wird. Und wieso die letzten Spiele des Jahres zu einer echten Prüfung für YB werden. Dominic Wuillemin

Einer von mindestens drei Fehlentscheiden: Bastien Benoit zeigt YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame in der Nachspielzeit die Rote Karte. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Erst einmal einen Espresso trinken.

Es ist nach 21.30 Uhr am Donnerstagabend im Wankdorfstadion. Die Medienkonferenz mit Gerardo Seoane steht an. Bevor der YB-Trainer auf dem Podium Platz nimmt, steuert er die Kaffeemaschine an, deren Hersteller die Young Boys in den vorherigen Jahren auf Verlangen der Uefa auch schon mit Klebeband verdecken mussten, weil die Firma kein Sponsor ihrer Wettbewerbe ist.

Doch der europäische Fussballverband hat derzeit andere Sorgen als solche Details. Er kann froh sein, ist die Gruppenphase der Europa League mitten in der Corona-Pandemie mit 144 Spielterminen kreuz und quer über den Kontinent und noch darüber hinaus (Israel) verstreut ohne grössere Zwischenfälle (einzig die Partie Qarabag gegen Villareal musste wegen Covid-19-Fällen abgesagt werden) und damit regulär über die Bühne gegangen. Auch wenn das Cluj nun anders sieht. Dazu gleich.