Wahlen in Langenthal – Was erwarten Sie von der städtischen Politik? Am 29. November werden Parlament und Gemeinderat neu gewählt. Wir möchten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was die Politiker in den kommenden vier Jahren anpacken sollen – und was nicht. Tobias Granwehr

Mehrmals im Jahr treffen sich die Stadträtinnen und Stadträte, um über politische Geschäfte zu beraten. Wir wollen von unserer Leserschaft wissen, worüber das Parlament in Zukunft vermehrt diskutierten sollte. Foto: Marcel Bieri

In vier Wochen wird in Langenthal gewählt. Die Parteien befinden sich im Wahlkampf, wegen des Coronavirus allerdings weniger in der Öffentlichkeit als früher. Trotzdem versuchen alle, ihre Vorstellungen, Ideologien und Ziele möglichst gut an die Frau und an den Mann zu bringen.

Die FDP zum Beispiel will, dass die städtische Politik die Zahl der laufenden Projekte reduziert, einige davon dafür rascher zum Erfolg gebracht werden. «Bevor wir viel Neues initiieren, müssen wir uns der personellen, finanziellen und ökologischen Ressourcen bewusst sein», so die FDP.