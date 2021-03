Ausgangslage

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom heutigen Mittwoch, 31. März, folgende Massnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen:

Härtefälle

Der Bundesrat hat die vom Parlament in der Frühjahrssession geänderten Regeln für Härtefälle und für Selbstständige auf Verordnungsstufe angepasst. Die Änderungen treten am 1. April 2021 in Kraft, wie die Regierung mitteilte. Bei der Härtefallhilfe werden insbesondere die Höchstbeträge, der Gründungszeitpunkt, die Beteiligung des Staates an allfälligen Gewinnen der Unternehmen im Jahr 2021 sowie die Dauer des Dividendenverbots angepasst. Zudem wird die landesweit einheitliche Bemessung der Beiträge an Unternehmen mit mehr als 5 Millionen Umsatz geregelt.

Corona-Kredite

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie erfordert weitere Gelder aus dem Bundesbudget. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament elf Nachtragskredite im Umfang von 2,6 Milliarden Franken, wie er mitteilte. Es handelt sich grösstenteils um Kosten im Zusammenhang mit der Ausweitung der Corona-Teststrategie. Ebenfalls im Zusammenhang mit Corona stehen die Nachträge für den touristischen Verkehr und für Zivilschutzeinsätze. Weitere drei nachträgliche Budgeterhöhungen dürften im laufenden Jahr folgen. Darüber entscheidet jeweils das Parlament.

Corona-Einsatz

Der Zivilschutz wird beim Aufbau und dem Betrieb von Impf- und Testzentren auch in Zukunft gefordert sein. Deshalb hat der Bundesrat das Aufgebot von Schutzdienstpflichtigen zur Bewältigung der Corona-Krise bis zum 30. Juni verlängert. Vom 18. November bis Ende Februar habe der Zivilschutz 100'000 Diensttage geleistet, pro Woche seien zwischen 1000 und 1500 Personen im Einsatz gestanden. Diese hätten vor allem in Pflege- und Altersheimen «wesentlich dazu beigetragen» eine Überlastung des Pflegepersonals zu verhindern.

Sporthilfen

Die Klubs aus dem professionellen Mannschaftssport kommen künftig einfacher an À-fonds-perdu-Beiträge im Rahmen der Corona-Finanzhilfen. Sie müssen die Löhne nicht mehr zwingend senken. Wenn sie die Löhne senken, erhalten sie aber mehr Unterstützung. Der Bundesrat hat die Covid-Verordnung Mannschaftssport entsprechend angepasst. Der Auftrag dazu hatte ihm das Parlament gegeben.