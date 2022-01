Analyse zur Krise in der Türkei – Was Erdogan wirklich fürchtet Mit aller Macht stemmt sich der türkische Staatschef gegen die Inflation. Nur leider mit den völlig falschen Mitteln. Die Teuerungsrate kostete schon einmal eine Regierung das Amt. Tomas Avenarius aus Istanbul

Hat offenbar keinen griffigen Plan gegen die Wirtschaftskrise: Recep Tayyip Erdogan. Foto: AFP

Eine Regierung, die 36 Prozent Inflation in ihrer Jahresbilanz stehen hat, sollte sich fragen, was sie falsch macht. Denn sonst, und das ist für die Herrschenden weit gefährlicher, werden die Bürger diese Frage selbst sehr bald und möglicherweise sehr laut stellen. Da türkische Minister, Behörden und Institutionen ohnehin nur tun, was Präsident Recep Tayyip Erdogan ihnen en détail vorgibt, werden die Türken sich daher an den Staatschef selbst wenden – im stillen Herzen oder vielleicht auch auf der Strasse. Und zumindest dann könnte es schwierig werden für den Langzeitregenten in Ankara.