Hanspeter Latour wird 75 – Was er tut, tut er mit Leidenschaft Fussballtrainer, Kommentator, Motivationscoach, Buchautor und Naturbeobachter: Hanspeter Latour ist ein Mensch mit vielen Facetten. Heute wird er 75-jährig. Und ist leidenschaftlich wie eh und je. Roger Probst

Den Foto-Apparat im Anschlag: Hanspeter Latour ist immer auf der Suche nach dem nächsten Motiv.

Foto: Patric Spahni

Anlaufzeit braucht Hanspeter Latour keine. Er stapft zielstrebig voraus, durch sein grünes Reich im Innereriz. Es ist nicht einfach, Schritt zu halten – körperlich und geistig. Mit routiniertem Blick entdeckt Latour überall noch so kleine Schönheiten der Natur, lenkt die Blicke darauf. Erklärt, wo der Igel seinen Winterschlaf gehalten hat, welche Vögel in seinen Kästen nisten und wieso er keine grossen Fische in seinem Teich duldet.