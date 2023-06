Forst-Rochade im Zulgtal – Was er gesät hat, wird auch sein Nachfolger nicht ernten Ein einziger Sturm stellt alles in den Schatten, was Förster Daniel Allenbach in 35 Jahren erlebt hat. Warum sein Nachfolger ein viel grösseres Gebiet bewirtschaften wird. Marco Zysset

Förster Daniel Allenbach (l.,) übergibt nicht nur seine Kluppe zum Messen des Baumdurchmessers, sondern auch sein Amt als Verantwortlicher für grosse Teile der Wälder im Zulgtal an Forstingenieur Quirinus Wyttenbach. Foto: Patric Spahni

Das Gespräch ist keine fünf Minuten im Gang, als Lothar zum ersten Mal erwähnt wird. Der Jahrhundertsturm, welcher am 26. Dezember 1999 in ganz Mitteleuropa binnen weniger Stunden ein Vielfaches des Holzes umwarf, das sonst in einem ganzen Jahr geerntet wird. «So etwas vergisst man nie», sagt Daniel Allenbach bald 24 Jahre nach dem verheerenden Orkan. Er stand damals bereits seit gut zehn Jahren als Förster im Dienst der Burgergemeinde Steffisburg. Jetzt sitzt er zusammen mit seinem Nachfolger Quirinus Wyttenbach am Tisch in der Villa Schüpbach, wo die Burgergemeinde Steffisburg ihre Büros hat. Auch Burgerpräsident Christian Schlapbach lässt sich den Pressetermin mit seinem langjährigen Angestellten nicht nehmen. Am 1. Juli übergibt Allenbach offiziell an Wyttenbach, anderthalb Jahre vor Erreichen des Pensionsalters.