Kommunikation mit der Schule – Was Eltern motiviert, noch eine App zu installieren Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern läuft immer mehr über das Smartphone. Steffisburg ist eine der Gemeinden, die erfolgreich auf eine Schweizer Lösung setzen. Marco Zysset

Christian Hofer (hinten, Leiter Bildung der Gemeinde Steffisburg) und Martin Kinzl (Projektleiter) zeigen Klapp auf dem Smartphone und auf der Oberfläche des Computers. Foto: Patric Spahni

Christian Hofer, Leiter der Abteilung Bildung, ist zufrieden. «Der Erfolg hat sogar mich überrascht», sagt er. Er spricht vom Pilotversuch zur Einführung der Smartphone-App «Klapp», mit der die Schule ab diesem Jahr mit den Eltern aller Steffisburger Schülerinnen und Schüler kommunizieren will. Die Eltern von rund 450 Kindergarten- und Primarschulkindern dreier Schulstandorte erhielten schon im letzten Herbst Post. Im Brief wurden sie aufgefordert, die Klapp-App auf ihrem Smartphone zu installieren oder am PC auf der Klapp-Website einen Account zu erstellen; beigelegt war ein persönlicher Anmelde-Code.