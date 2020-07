Ribimatte in Huttwil – Was einen Spielplatz perfekt macht Die Ribimatte soll schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Damit die richtigen Schaukeln und Rutschen gekauft werden, hat die zuständige Arbeitsgruppe zum Mitwirkungstag geladen. Kanita Sabanovic

Thomas Stein und Fiona Schär lassen am Mitwirkungstag zum neuen Spielplatz auf der Ribimatte vor allem die Kinder wirken. Sie sollen ihre Ideen einbringen. Fotos: Marcel Bieri Anhand eines kleinen Modells kann der künftige Spielplatz skizziert werden. Auch an dieser Tafel können sich Kinder und Eltern informieren und Wünsche anbringen. 1 / 4

Bunte Girlanden und lautes Kinderlachen dominieren die Ribimatte in Huttwil an diesem sonnigen Nachmittag. Eine ansehnliche Gruppe hat sich auf dem Spielplatz an der Langeten eingefunden: Eltern, immer mit einem Auge beim Nachwuchs, Senioren aus den nahe gelegenen Alterswohnungen und – natürlich – eine fröhlich spielende Schaar Kinder.