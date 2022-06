Unwetter im Oberland – Was eine Superzelle ausmacht Das Unwetter vom Donnerstag im Berner Alpenvorland war tatsächlich eine Superzelle. Dies bestätigt Fabio Fasel von Meteotest. Was macht eine Superzelle aus? Hans Peter Roth

Biobauer Daniel Dähler zeigt am Freitag Hagelkörner, die bereits 20 Stunden im Gras lagen. Foto: Hans Peter Roth

Noch bevor die eigentliche Gewitterfront über den Kanton Bern zog, bildete sich am Donnerstag kurz vor 17 Uhr gemäss verschiedenen Quellen eine sogenannte «Superzelle» über dem freiburgischen Sensebezirk. Diese bewegte sich in der Folge zügig in nordöstlicher Richtung über das Schwarzenburgerland zum oberen Gürbetal und weiter Richtung Emmental. Der damit verbundene Hagelschlag verstärkte sich laufend. Im Kern der Zugbahn wurden Hagelkörner mit einem Durchmesser von zwei bis vier Zentimetern gemessen, in Heimberg bei Thun gab es sogar bis zu fünf Zentimeter grosse Hagelkörner.