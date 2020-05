Abo Kriminalserie Kalte Spuren Der Mord von Mett

Georgette Gauchat erinnert sich, als wäre es gestern passiert. Am 25. Juni 1999 wurde in Biel ihr Nachbar erschossen. Die Polizei sucht immer noch nach den Tätern. Und Gauchat zweifelt an der offiziellen Version der Geschehnisse in der Mordnacht.