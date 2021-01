Oberstufe Aarberg – Was ein neues Schulmodell für Gemeinden bedeutet Der Schulverband Aarberg passt sein Schulmodell an. Betroffen sind acht Gemeinden, für die der Wechsel unterschiedliche Folgen hat. Stephanie Jungo

Künftig werden mehr Schülerinnen und Schüler die Oberstufe in Aarberg besuchen. Foto: Raphael Moser

Es hat mehrere Anläufe gebraucht. Nun rücken bald auch in Aarberg Schülerinnen und Schüler von Sek und Real näher zusammen.

Aarberg gehört zu den wenigen Schulen im Kanton Bern, die ein undurchlässiges Modell anwenden. Sprich: Sek- und Realklassen erhalten getrennt voneinander Unterricht. Es ist ein Modell, das seit Ende der Neunzigerjahre immer mehr verschwindet.

Acht Gemeinden gehören dem Schulverband Aarberg an. Sie schicken ihre Jugendlichen in die Oberstufe nach Aarberg. Einige von ihnen unterrichten die Realklassen noch selbst. Das ändert sich. Aarberg führt ein durchlässiges Modell ein, womit künftig alle Schülerinnen und Schüler in Aarberg unterrichtet werden.