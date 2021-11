Geldblog: Nachhaltigkeits-Bonus – Was Edisun-Power-Anleger beachten sollten Solarproduzenten wie Edisun Power profitieren von der starken Nachfrage nach Solarstrom – und wecken das Investoreninteresse. Die Chancen und Risiken. Martin Spieler

Im Besitz und betrieben von Edisun Power: Fotovoltaikanlage an der Messe Zürich. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ich würde gerne 20'000 Franken in eine nachhaltige Anleihe investieren. In einer Zeitschrift sah ich das Inserat für die neue Obligationenanleihe der Edisun Power. Die Schweizer Firma bietet 2 Prozent Obligationsanleihen über 5 Jahre an. Ich habe die Unterlagen gelesen und die Firma macht mir einen seriösen Eindruck. Mich würde Ihre Meinung interessieren, wäre dies eine seriöse und sichere Investition? Leserfrage von M.D.

Edisun Power ist ein Solarstromproduzent, der an der Schweizer Börse kotiert ist. Das Unternehmen ist nicht erst mit dem Solar-Hype auf die Solarenergie aufgesprungen wie andere Firmen, sondern bereits seit 24 Jahren in der Solarstromherstellung aktiv. Das Unternehmen finanziert und betreibt Solarstromanlagen in ganz Europa. Zum Portfolio gehören 38 Solarstromanlagen mit einer Leistung von 83.7 Megawatt in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Der Hauptsitz der Gruppe ist in Zürich. Zur Gruppe gehören neben den Firmen in der Schweiz auch weitere Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien.

Um den hergestellten Solarstrom zu vertreiben, schliesst Edisun Power mit lokalen Energieversorgern in verschiedenen Ländern Verträge ab. Diese geben ihr Planungssicherheit und die Garantie, dass über die nächsten 20 bis 25 Jahren der produzierte Solarstrom zu den vertraglich fixierten Preisen in das öffentliche Stromnetz eingespiesen werden kann.

Im ersten Semester 2021 hatte Edisun Power gut gearbeitet. Der Umsatz kletterte hauptsächlich dank der Leistung der Grossanlage Mogadouro in Portugal um 33 Prozent auf 8,55 Millionen Franken in die Höhe und der Reingewinn nahm um 86 Prozent auf 2,53 Millionen Franken zu. Hilfreich sind auch die höheren Strompreise. Die Gewinnprognose wurde erhöht.

Das Anlagevermögen stieg um 6 Millionen auf 172,6 Millionen Franken. Allerdings weiteten sich auch die Schulden um 8 Millionen auf 118,7 Millionen Franken aus. Das Eigenkapital erhöhte sich seit Ende 2020 um 3 Millionen auf 84,8 Millionen Franken, während die Eigenkapitalquote bei rund 40 Prozent verharrte.

Die von Ihnen erwähnte 2 Prozent-Anleihe ist der Ersatz, der bisherigen 2-Prozent-Anleihe im Umfang von 12,25 Millionen Franken, die fällig wird. Gleichzeitig wird die neue Anleihe auf 20 Millionen Franken aufgestockt. Die Laufdauer beträgt 5 Jahre. Das zusätzliche Kapital soll ins Wachstum investiert werden.

Sie können die Papiere punkto Sicherheit nicht mit Anleihen von erstklassigen Schuldnern wie Schweizer Kantone oder gar der Eidgenossenschaft vergleichen.

Edisun Power hat als Solarstromproduzent vielversprechende Aussichten und profitiert von der starken Nachfrage nach Solarstrom und vom wachsenden Interesse der Investoren für Investments in Solarenergie. Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Edisun Power ein kleiner Anbieter ist und eine internationale Wachstumsstrategie, wie sie das Unternehmen verfolgt, erhebliche unternehmerische Risiken beinhaltet.

Sie können die Papiere punkto Sicherheit nicht mit Anleihen von erstklassigen Schuldnern wie Schweizer Kantone oder gar der Eidgenossenschaft vergleichen. Bei Edisun Power tragen Sie, wenn Sie die Anleihe zeichnen, ein deutlich höheres Risiko. Dafür werden Sie mit einem attraktiven Zins von 2 Prozent entschädigt. Dieser höhere Zins hat seinen Preis in Form eines höheren Risikos.

Mit einer einzelnen Anleihe tragen Sie zudem immer auch ein Klumpenrisiko. Weniger Risiken tragen Sie, wenn Sie stattdessen in einen breit diversifizierten Fonds mit Anleihen von vielen verschiedenen Schuldnern investieren. Auch in diesem Segment gibt es Nachhaltigkeitsfonds, die auf Unternehmen mit nachhaltiger Strategie achten. Wenn Sie bei Ihrem Geld Wert auf höchste Sicherheit legen, muss ich Ihnen von dieser Einzel-Anlage in die Anleihe von Edisun Power trotz der interessanten Marktperspektiven des Unternehmens abraten. Investieren sollten Sie aus meiner Sicht nur, wenn Sie bereit und in der Lage sind, erhöhte Risiken zu tragen.

