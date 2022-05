Kilchberg-Sieger Fabian Staudenmann – Was dieser Berner Schwinger mit Rocky zu tun hat Der 22-Jährige aus Guggisberg zählt zu den grössten Berner Hoffnungsträgern. Nach seinem Coup in Kilchberg steht er nun noch stärker im Fokus – doch das lässt ihn kalt. Marco Oppliger Raphael Moser

Fabian Staudenmann ist das Aushängeschild der neuen, aufstrebenden Schwingergeneration aus dem Bernbiet. Foto: Raphael Moser

Kürzlich hat Fabian Staudenmann etwas Verbotenes getan. So erzählt er das mit einem Augenzwinkern. Weil er zufällig in der Nähe war, machte er einen Abstecher nach Pratteln, wo Ende August das Eidgenössische Schwingfest durchgeführt wird. «Ich musste mir dieses Gelände einfach ansehen», sagt er. Und so schlich er sich halt an einem «Betreten verboten»-Schild vorbei, um einen Eindruck zu bekommen von diesem Ort.