Das Sommergoldhähnchen ist ein kleiner Geselle, der es gerne mild mag. Im Winter verzieht sich das Vögelchen darum gerne in den Süden. Das Leichtgewicht – es bringt gerade mal 5 bis 7 Gramm auf die Waage – ist aber immer öfter auch in der kalten Jahreszeit bei uns anzutreffen. Denn wenns hier nicht mehr bitterkalt wird, kann sich das Tier die energieraubende Reise in den Mittelmeerraum sparen.