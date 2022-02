Nach knappem Resultat – Was die Steffisburger Parteien zur Zukunft der Ortsplanung sagen Die Ortsparteien sind sich einig: Die kritischen Stimmen der Gegnerschaft müssen gehört und ernst genommen werden. Die Gegner denken bereits über eine Volksinitiative nach. Janine Zürcher

Ein Bild der Pfrundmatte aus dem Sommer 2021. Die Bauten an der Scheidgasse (Bildmitte) sind unterdessen fertiggestellt – und dürften mit ein Grund für das knappe Resultat sein. Foto: Christoph Gerber

Es war eine Überraschung für alle Seiten, das Resultat der Abstimmung zur Ortsplanungsrevision am 13. Februar. Gerade einmal 2723 (50,47%) von 5395 gültigen Stimmen fielen zugunsten des Geschäftes aus. 2672 Stimmberechtigte sagten Nein. Und dies, nachdem ausser den Grünen alle Parteien der Vorlage zugestimmt hatten und diese im Parlament mit nur einer Gegenstimme verabschiedet worden war. Entsprechend ernüchtert zeigte sich Gemeindepräsident Reto Jakob (SVP) am Abstimmungssonntag: «Wir machen uns Gedanken darüber, warum das Resultat so knapp ausgefallen ist.»