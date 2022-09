Fragen & Antworten zur Halle 6 – Was die neue Mieterschaft besser machen will Ein neues Team will alte Ideen für die Halle 6 weiterentwickeln. Kann das gut gehen? Antworten auf sechs Fragen zu Selvewerke AG und ihren Plänen. Marco Zysset

Kultur, Gastronomie, Events und Wirtschaft unter einem Dach: Was die Daskonzept-Firmengruppe 2008 angefangen hat, will die Selvewerke AG in der Halle 6 in Thun nun weiterentwickeln. Am Dienstag hat die Stadt sie als neue Mieterin vorgestellt. Die Tatsache, dass das neue Konzept in vielerlei Hinsicht den bekannten Ansätzen ähnelt, wirft die berechtigte Frage auf: Warum soll dieses Mal funktionieren, was im ersten Versuch in der Pleite geendet hat? Sechs Antworten auf drängende Fragen: