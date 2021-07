Berner Datenschutzprojekt – Was die Landi und ein Erotikladen über uns wissen Vanessa Peter will Menschen für den Datenschutz sensibilisieren. Dass sie dafür genau jene Apps einsetzt, die sie kritisiert, hat eine Logik. Flavia Von Gunten

Vanessa Peter ist Teil des HKB-Projekts «Datenkompass». Dieses will Menschen für Datenschutz sensibilisieren. Foto: Nicole Philipp

Vanessa Peter verschickt Nachrichten auf ihrem Mobiltelefon über Threema. «Wegen des Datenschutzes.» Die App ist eine Alternative zu Whatsapp, das zu Facebook gehört und in den letzten Monaten verstärkt in Kritik geraten ist: Informationen wie Status, Sendezeit einer Nachricht sowie Aufenthaltsort der Nutzerin kann Whatsapp an Facebook weiterleiten. Bei Threema ist das nicht der Fall.

Die 29-jährige Vanessa Peter studiert Multimedia Communication and Publishing an der Hochschule der Künste Bern (HKB). Gemeinsam mit sieben Mitstudierenden erhielt sie im letzten Herbst den Auftrag, ein Projekt zu politischer Kommunikation umzusetzen. Thema: völlig frei. «Bereits im vorangehenden Semester setzten wir uns mit Algorithmen auseinander und damit, wie diese unser Leben beeinflussen können. Der Datenschutz spielt dabei eine zentrale Rolle.» Thema gefunden.