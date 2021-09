Röthenbachs Kleinod – Was die Kirche Würzbrunnen so faszinierend macht Heute eine beliebte Hochzeitskirche, früher ein wichtiger Wallfahrtsort. Der Hobbyhistoriker Jonas Glanzmann hat die Geschichte der Kirche Würzbrunnen untersucht. Susanne Graf

Die Kirche Würzbrunnen mit dem ursprünglich wirkenden Kirchhof empfinden viele als Kraftort. Foto: PD/GSK/ History Projects, Jonas Glanzmann, Laupen

Sie liegt an einem idyllischen Ort, sieht schmuck aus und man ahnt, dass sie viel erlebt hat. Die Rede ist von der Kirche Würzbrunnen in der Gemeinde Röthenbach. «Wie kaum in einer anderen bernischen Landkirche vereinigen sich geschichtliche Bedeutung, architektonische Kostbarkeit und landschaftliche Schönheit auf so anziehende Weise wie in der Kirche Würzbrunnen», schreibt Jonas Glanzmann. Der «Detektiv in der Historie» und Hobbyarchäologe, wie er sich selber bezeichnet, hat in der Reihe der «Schweizerischen Kunstführer» eine Broschüre über eben dieses Kirchlein geschrieben.