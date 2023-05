Landschaftspreise Oberland Ost – Was die drei ausgezeichneten Landschaften speziell macht Sie haben besondere Qualitäten: Das Gebiet Furi in Schattenhalb, die Alp Heubühlen in Habkern und die Schweibenalp in Brienz erhielten den Kulturlandschaftspreis.

Die blumenreichen Weiden im mit dem Kulturlandschaftspreis ausgezeichneten Furi sind mit markanten Bäumen und schönen Weidhütten durchsetzt. Foto: PD

Das Berner Oberland zieht mit seinen Landschaften Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. «Die meisten Gäste sind sich dabei nicht bewusst, dass sie sich vorwiegend in Kulturlandschaften bewegen, die unter schwierigen Bedingungen bewirtschaftet werden, und nicht etwa in unberührter Natur», heisst es in einer Medienmitteilung der Organisationen Regionalkonferenz Oberland-Ost, Interlaken Tourismus und Jungfrau Region Tourismus.

«Entsprechend wertvoll ist deshalb die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern», betonte Peter Aeschimann, Präsident der Regionalkonferenz Oberland-Ost, an der Verleihung des Kulturlandschaftspreises. Dieser unterstreiche, «wie wichtig es ist, dass Landwirtschaft und Tourismus sich gegenseitig schätzen und zusammenarbeiten». Die Gewinner erhalten einen Barbetrag von 2500 Franken und eine Tafel, mit der die Besucherinnen und Besucher auf die wertvolle Kulturlandschaft aufmerksam gemacht werden.

Furi, Schattenhalb: Vielfältige Flora und Fauna

Das malerische und artenreiche Gebiet Furi liegt auf 1400 m wie auf einer Terrasse. Foto: PD

Der Kulturlandschaftspreis 2022 geht in der Kategorie «landwirtschaftliche Nutzflächen» an das Gebiet Furi in Schattenhalb. Dieses ist etwa 2,3 ha gross und liegt auf rund 1400 m eingangs des Rychenbachtals. «Fast das gesamte Gebiet gehört als extensive Weide für Schafe zur Kategorie Biodiversitätsförderflächen, drei Viertel davon weisen eine besonders hohe ökologische Qualität auf», heisst es in der Mitteilung. Deshalb finde man hier eine vielfältige Flora und Fauna. Das Furi liegt abgelegen, was die Bewirtschaftung herausfordernd macht. «Nichtsdestotrotz wird diese vom Bewirtschafter Thomas Huggler und seiner Familie sehr sorgfältig bewerkstelligt.»

Alp Heubühlen-Bohlsite, Habkern: Moorlandschaft

Die Alp Heubühlen–Bohlsite gehört zur Moorlandschaft Habkern-Sörenberg und zeichnet sich durch hohe Artenvielfalt aus. Foto: PD

In der Kategorie «Sömmerungsgebiete» wird die auf 1300 bis 1450 m am Bolberg oberhalb von Habkern liegende Alp Heubühlen-Bohlsite ausgezeichnet. «Die Alpweidefläche ist 30 ha gross, wovon knapp 20 ha eine besonders hohe ökologische Qualität aufweisen», schreiben die drei Organisationen. Mehr als ein Drittel des Gebiets gehöre zur Moorlandschaft Habkern-Sörenberg von nationaler Bedeutung und besonderer Schönheit. Mit einer Güterstrasse sei die Alp beschränkt erschlossen. Der Älpler Roland Brunner verbrachte 2022 seinen 30. Alpsommer auf Heubühlen, wo er mit seiner Familie Gästen etwa Stallvisiten und Schaukäsen anbietet.

Schweibenalp, Brienz: Kräuter und Obst

Auf der Schweibenalp fördern viele Strukturen wie Hecken, Ast- und Steinhaufen die Biodiversität. Im Bild die mit kleinen Trockenmauern eingefassten Kräuterterrassen. Foto: PD

Die Jury verlieh einen Spezialpreis an die Schweibenalp in Brienz, die nach dem System der Permakultur bewirtschaftet wird. Das 4,7 ha grosse Gebiet liegt auf 1100 m oberhalb des Brienzersees und Giessbachtals, ist aber keine Alp, wie der Name vermuten lässt, sondern landwirtschaftliche Nutzfläche. Davon gehört knapp die Hälfte zu den Biodiversitätsflächen. Hinzu kommen Hecken, Kräuterterrassen, ein Obstgarten von hoher ökologischer Qualität mit 57 Bäumen sowie eine Allee aus alten Ahornbäumen. Es gibt zudem ein Seminarhotel und ein Kurszentrum.

Die Preisträgerinnen und Preisträger (v.l.): Monika und Thomas Huggler vom Furi, Stephan Hornstein von der Schweibenalp, Roland und Bernadette Brunner von der Alp Heubühlen-Bohlsite. Foto: PD

