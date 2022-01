Topografische Hindernisse – Was die Berner Altstadt nachts unsicher macht Seit den 90er-Jahren ist das subjektive Sicherheitsgefühl Bestandteil der Raumplanung. In der Altstadt sind die Massnahmen jedoch architektonisch begrenzt. Sibylle Hartmann

Nicht nur der Nebel, sondern auch schmale Gässchen, dunkle Ecken, düstere Treppen sorgen in der Berner Altstadt für Unbehagen. Foto: Raphael Moser

Die schmucken aneinandergereihten Altstadthäuschen, der Münsterturm, der monumental darüber ragt, und das satte Grün der Aare, die darunter fliesst: Es ist das Postkartensujet der Stadt Bern schlechthin. So viele Touristen dieser Anblick anlockt, so manch eine Person aus der Raumplanung hat sich über das, was sich hinter der Postkartenfassade verbirgt, bereits den Kopf zerbrochen.