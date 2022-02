So teuer wie 2018 nicht mehr - Was der Zinsanstieg bei den Hypotheken bedeutet

Comparis-Prognose Hypothekarzinsen in der Schweiz dürften 2022 steigen

Vor dem Hintergrund einer Zinswende an den internationalen Finanzmärkten dürften die Hypothekarzinsen in der Schweiz in der zweiten Jahreshälfte 2022 steigen. Leicht zunehmen dürfte die Bandbreite der Schwankungen, wie der Online-Vergleichsdienst schreibt.