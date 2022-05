Ultrakurzer Modetrend – Was der winzige Minirock von Miu Miu über Feminismus sagt Nackte Bäuche und ein Rock, der gerade den Hintern bedeckt: Das ist der Modehit des Frühjahrs – trotz Diversity-Trend. Wie konnte das passieren? Tanja Rest

Faltenröckchen zu ultraknappem Top: Model Cindy Bruna im Mini-Outfit von Miu Miu an der Fashion Week in Paris im März dieses Jahres. Foto: Getty Images

Im Sommer 2012 veröffentlichte die US-Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Slaughter einen Essay im The Atlantic, der zum meistgelesenen Stück in der Geschichte des Magazins wurde. Es gab viel Zustimmung, in Erinnerung bleibt aber vor allem der Aufschrei. Der Titel: «Why Women Still Can't Have It All».