Zweifel an korrektem Stimmregister – Was der ominöse Berner Moutier-Brief wirklich zeigt Wer das Schreiben des Regierungsrats vor Moutiers Abstimmung liest, erkennt ein Berner Dilemma: zwischen Zweifel und der Hoffnung auf Klärung im Jura. Stefan von Bergen

Rot auf weiss halten die Separatisten von Moutier ihren Abstimmungssieg vom Sonntag auf der Strasse fest. Die Berner Regierung aber hegt Zweifel, auch wann sie das Ergebnis nicht anfechten wird. Foto: Alexandra Jäggi

Die Abstimmungslokale waren im Städtchen Moutier schon geöffnet, als am letzten Samstag die Existenz eines ominösen Briefs an Justizministerin Karin Keller-Sutter publik wurde. Die Berner Kantonsregierung meldete darin angeblich weiterhin Zweifel an der Sauberkeit von Moutiers Stimmregister an. Obwohl dieses vorher wochenlang von Moutiers Gemeindebehörde und der Berner Staatskanzlei gemeinsam durchkämmt worden war. Moutiers Gemeinderat dementierte Berner Bedenken umgehend.

Was ums Himmels willen bezweckt die Berner Regierung mit dem Schreiben, dessen Vorhandensein sie in einem schwer verständlichen Communiqué bestätigte? Das fragten sich in Moutier Medien, Lokalpolitiker und Vertreter des Bundesamts für Justiz, das die Abstimmung überwachte. Lässt Bern die Abstimmung erst laufen, will sie aber im letzten Moment doch noch infrage stellen?