Übertritt zum Kanton Jura – Was der Kanton Bern mit Moutier verliert Was für Verluste oder gar Gewinne bringt Moutiers Abschied von Bern? Neun Diagnosen von Bankfiliale und Boden bis Finanzausgleich und Sozialhilfequote. Stefan von Bergen

Moutier geht. Zum Kanton Jura. Foto: Adrian Moser

Am Sonntag hat sich Moutier in der neunten Abstimmung über seine Kantonszugehörigkeit endlich entschieden, den Kanton Bern zu verlassen. Nach Clavaleyres, das im Februar 2020 in den Kanton Freiburg übertrat, verliert der Kanton Bern also eine weitere, ungleich grössere Gemeinde. Wie wirkt sich dieser Austritt aus? Was muss Bern alles loslassen? Eine lockere Tour d’Horizon in neun Punkten

Bern verliert Menschen

Gerade übervölkert ist Moutiers Zentrum nicht. Foto: Christian Pfander

7385 Einwohnerinnen und Einwohner lebten Ende 2019 in Moutier. Sie werden bis etwa 2027 den Kanton Bern verlassen. Um so viele Personen schrumpft also die Kantonsbevölkerung von 1’039’474 Menschen. Die gute Nachricht: Der Kanton Bern fällt dadurch nicht hinter die Millionengrenze zurück. Die weniger gute Nachricht: Der frankofone Berner Jura verliert rund 13 Prozent seiner derzeit rund 54’000 Einwohnerinnen und Einwohner.