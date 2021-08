Priorisierung der Investitionen – Was der Kanton auf die lange Bank schiebt Um lange geplante Sanierungs- und Bauprojekte realisieren zu können, ist die Regierung über die Bücher. Und schiebt viele noch weiter hinaus. Chantal Desbiolles

Ein Neubau anstelle des maroden Regionalgefängnisses Biel geniesst bei der Berner Regierung hohe Priorität. Foto: Adrian Streun/BT

500 Millionen Franken: Um diesen Betrag will sich der Kanton Bern in den nächsten zehn Jahren neu verschulden, um den Investitionsstau aufzulösen. Es handelt sich dabei um eine rechnerische Grösse, betonte Finanzdirektorin Beatrice Simon am Donnerstag während der Präsentation des Budgets.

Fest steht, dass der Stau derart umfassend ist, dass dennoch nicht alle Bau- und Sanierungsvorhaben unmittelbar umgesetzt werden können. Deshalb hat die Regierung Prioritäten gesetzt, Projekte als dringlicher eingestuft und andere auf der Zeitachse nach hinten geschoben.