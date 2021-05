«Apropos» – der tägliche Podcast – Was der Grünen-Hype in Deutschland für die Schweiz bedeutet Seit einem Monat ist Wahlkampf in Deutschland - und die Grünen haben immer noch eine realistische Chance auf die Macht. Was das für die Schweiz heisst? Antworten im Podcast «Apropos».

Deutschland hat die Wahl: Zwischen Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD). Foto: Keystone

Es ist der aufregendste Wahlkampf in Deutschland seit vielen Jahren. Nach 16 Jahren an der Macht tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück - und noch ist völlig offen, wer ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger wird.

Zum ersten Mal haben dabei auch die Grünen eine tatsächliche Chance auf das Kanzleramt. Die Spitzenkandidatin der Partei ist Annalena Baerbock und im Vergleich zu ihren Konkurrenten eine Ausnahmeerscheinung: jung, weiblich und eine Mutter.

Wie ist der Wahlkampf in unserem Nachbarland angelaufen? Welche Chance haben die Grünen gegen die übermächtige Union? Und was sind die möglichen Konsequenzen dieser Wahlen für die Schweiz? Diese Fragen beantwortet Dominique Eigenmann, Deutschland-Korrespondent von Tamedia, in einer neuen Folge von «Apropos».

