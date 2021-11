Verräterischer Schweiss – Was der Fingerabdruck noch über uns aussagt Hunderte von Chemikalien stecken im Fingerschweiss. Dank neuer Analysetechnik lässt sich dadurch nicht nur der Konsum von Drogen feststellen, sondern auch Pestizide aus Obst und Gemüse. Barbara Reye

Nach dem Essen von Erdbeeren wurde bei einer Testperson ein nicht mehr zugelassenes Insektizid entdeckt. Foto: Keystone

Wer etwas anfasst, hinterlässt Spuren. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden Fingerabdrücke deshalb genutzt, um Verbrechen aufzuklären. Denn anhand der charakteristischen Muster, Schleifen und Bögen der Fingerrillen lassen sich Verdächtige zweifelsfrei identifizieren, sodass mit einem ganzen Arsenal weiterer forensischer Methoden der Tathergang Stück für Stück rekonstruiert werden kann.

Nun hat ein Team um den Chemiker Christopher Gerner von der Universität Wien herausgefunden, dass auch die winzigen Schweisströpfchen an der Unterseite der Fingerkuppen viel über das Verhalten und die Gewohnheiten einer Person preisgeben. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift «Nature Communications» nun berichten, besteht das an den Fingerspitzen abgesonderte Sekret zwar zu rund 99 Prozent aus Wasser. Gleichzeitig hat es dort aber auch jede Menge Elektrolyte sowie Harnstoff, Laktat, Aminosäuren, Metall-Ionen, diverse Abbauprodukte des Stoffwechsels und körperfremde Substanzen drin, deren Zusammensetzung je nach Person und Situation völlig anders ist.