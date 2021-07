Muri saniert Gemeindehaus – Was den Kasten aus den 1960er-Jahren so wertvoll macht Eine feingliedrige Fensterfront, ein Glasgemälde und viel Holz – das Gemeindehaus von Muri gibt seine Reize nicht sofort preis. Erhaltenswert ist es trotzdem. Stephan Künzi

Petra Heger und Andrzej Rulka erklären, was das Gemeindehaus von Muri ausmacht. Foto: Raphael Moser

Was für ein Kasten! Wuchtig erhebt sich das Gemeindehaus von Muri leicht zurückversetzt von der Thunstrasse über dem Vorplatz, der aktuell als Parkplatz dient. Zwei Säulen gleich, prägen massive Wände aus Sichtbeton den linken und den rechten Teil der Frontseite. Sie rahmen eine grosse Fensterfläche ein, die durch Aluprofile in verschiedene Rechtecke unterteilt ist und so wohltuend feingliedrig wirkt.

Das Verwaltungsgebäude in Muri ist nicht das Einzige seiner Art im Raum Bern. Das Bubenbergzentrum gleich beim Bahnhof Bern ähnelt ihm genauso wie der moderne Bau, der den Brühlplatz im Liebefeld dominiert und die Otto’s-Filiale beherbergt. Viele in Köniz erinnern sich noch heute an die frühere Mieterin und reden deshalb vom ABM.