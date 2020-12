UBS-Chef im Visier der Justiz – Was das Strafverfahren gegen Ralph Hamers so einzigartig macht Das Strafverfahren gegen den Konzernchef der UBS ist ein Novum in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Warum das so ist und weitere Antworten zum spektakulären Geldwäschereifall. Beat Schmid

Wusste schon damals, dass ein Rechtsfall in Sachen Geldwäscherei neu aufgerollt werden könnte: UBS-Chef Ralph Hamers, als er im Februar 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Geldwäscherei gilt als Kapitalverbrechen in der Vermögensverwaltung. Wer in der Erkennung der Kunden und Überwachung von Transaktion versagt, öffnet der Geldwäscherei Tür und Tor. Ein holländisches Gericht verknurrte die ING Bank 2018 zur einer Rekordbusse von 755 Millionen Euro. Es kam zum Schluss, dass die Bank trotz mehreren Warnungen von Aufsichtsbehörden «strukturelle und schwerwiegende Mängel» in der Geldwäschereiprävention hatte. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt. Die fünf wichtigsten Fragen zum spektakulären Fall:

Warum hat die UBS Hamers trotz drohendem Berufungsprozess angestellt?