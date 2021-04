Ausstellung in Zweisimmen – Was das Oberland an Artefakten hervorbringt Die Wanderausstellung des kantonalen Archäologischen Dienstes macht als Nächstes in Zweisimmen Halt. Zu sehen ist etwa ein originaler Lederschuh aus der Bronzezeit. PD

Der bronzezeitliche Lederschuh vom Schnidejoch, wie er in der Wanderausstellung in Zweisimmen zu sehen ist. Foto: PD/Archäologischer Dienst des Kantons Bern

Nach dem gelungenen Auftakt in Meiringen öffnet die Wanderausstellung «Archäologie macht Geschichte – Funde aus dem Kanton Bern» des kantonalen Archäologischen Dienstes am Samstag, 24. April, in Zweisimmen ihre Türen. Dies hat die Bildungs- und Kulturdirektion am Montag mitgeteilt. Bis am 15. Mai lasse sich in zwei Containern auf dem «Bärenparkplatz» die Vielfalt der Berner Archäologie entdecken. Weitere Informationen und die detaillierten Öffnungszeiten der Ausstellung finden sich auf der Website www.be.ch/archaeologie.

«In der Ausstellung in Zweisimmen können Besucherinnen und Besucher jeweils von Mittwoch bis Samstag ausgewählte Funde aus allen Regionen des Kantons kennenlernen», heisst es in der Mitteilung weiter. Aus dem westlichen Berner Oberland stamme ein originaler Lederschuh aus der Bronzezeit, der 2005/06 auf dem Schnidejoch bei Lenk aus einem Eisfeld geborgen wurde. Der um 2000 bis 1550 v. Chr. datierte Fund ist ein Beleg für die jahrtausendealte Benutzung des Passübergangs (2755 m ü. M.) vom Berner Oberland ins Wallis.

Wichtige Route nach Süden

Dass das Berner Oberland in der Urgeschichte nicht nur wichtige Transitrouten nach Süden enthielt, sondern auch für die Rohstoffgewinnung bedeutsam war, zeigen die beiden ebenfalls ausgestellten Steinartefakte aus Diemtigen: Die Klinge aus Bergkristall sowie der Abschlag aus Quarz stammen aus einem mittelsteinzeitlichen Felsunterstand am Oeyenriedschopf und sind mehr als 8000 Jahre alt. Damals streiften kleine Gruppen von Jägern und Sammlerinnen durch die nacheiszeitlichen Voralpen.

Die Wanderausstellung ist Teil des Jubiläumsprogramms, das der Archäologische Dienst anlässlich seines 50. Geburtstags im Jahr 2020 erstellt hat. Der Ausstellungsort Zweisimmen konnte im vergangenen Frühjahr Corona-bedingt nicht bespielt werden. Ein Jahr später als ursprünglich geplant wird dies nun nachgeholt, auch wenn auf eine Einweihungsvernissage verzichtet werden muss. Nach Zweisimmen reist die Ausstellung weiter nach Münsingen.

