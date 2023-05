Zum Muttertag – Was das Muttersein diesen Frauen bedeutet Petra war früher Vater, Tamara ist blind, Anna hat ein Pflegekind. Drei Frauen aus dem Kanton Bern erleben ihre Mutterrolle auf ganz unterschiedliche Weise. Simone Klemenz Sabin Gfeller Pia Scheidegger

Sie alle verbindet das Muttersein: Petra Brombacher, Tamara De Icco, Anna Keller (von links). Fotos: Franziska Rothenbühler, Simon Boschi, Nicole Philipp

Am Sonntag feiern wir unsere Mütter. So wie jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai. Es ist ein Festtag, der weltweit zelebriert wird. Doch was heisst es überhaupt, Mutter zu sein?