Neues bernisches Energiegesetz – Was das Energiegesetz für Haus­besitzer­innen und Mieter ändert Ölheizungen werden im Kanton Bern, anders als in Zürich, nicht verboten. Dennoch bringt das revidierte Energiegesetz beim Heizungsersatz einen Kurswechsel. Ein Überblick. Simon Thönen

Das Energiegesetz soll dafür sorgen, dass mehr Häuser mit erneuerbarer Energie geheizt werden. Im Bild: Blick in einen Tank mit Holzpellets. Foto: Manu Friederich

Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag die Revision des Energiegesetzes ohne Gegenstimme in erster Lesung beschlossen. Noch sind Detailfragen offen, die erst im März in zweiter Lesung geklärt werden. Dennoch steht das neue kantonale Energiegesetz nun in den Grundzügen fest. Auch ein Referendum dagegen ist unwahrscheinlich, weil das Parlament auf die Bedenken der Bürgerlichen einging

So wird es wahrscheinlich keine Pflicht geben, auf den dafür geeigneten Hausdächern Solaranlagen zu erstellen. Die SP ist zudem mit dem Antrag gescheitert, ein grundsätzliches Verbot von Öl- und Erdgasheizungen zu prüfen, wie es am Sonntag das Volk im Kanton Zürich beschlossen hat. Dennoch soll auch im Kanton Bern mit dem neuen Energiegesetz der Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme gerade auch bei Altbauten vorangetrieben werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.