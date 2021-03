Goalie Francesco Ruberto – «Was, Bulgarien? Ich wollte nach England!» Der 28-jährige Berner Fussballer hat ein aufregendes Jahr in Bulgarien hinter sich. Nun bangt er um die Fortsetzung seiner Profikarriere. Peter Berger

Der Wyler-Giel Francesco Ruberto ist zurück in der Heimat, vorübergehend jedenfalls. Foto: Adrian Moser

Die Abreise erfolgte im März 2020 überstürzt von einem Tag auf den anderen. Die Rückreise ein Jahr später glich schon fast einer Flucht. Das Jahr in Bulgariens zweiter Liga war für Goalie Francesco Ruberto voller Abenteuer. Doch der Reihe nach.

Im Sommer 2017 nominierte ihn Trainer Marc Schneider zur neuen Nummer 1 im Tor des FC Thun. Ein halbes Jahr später wurde er von Guillaume Faivre wieder auf die Ersatzbank verdrängt und blieb dort. Nach sieben Jahren – mit insgesamt 40 Spielen in der Super League – teilten die Oberländer dem Torhüter im März 2019 mit, dass sein Vertrag im Sommer nicht mehr verlängert werde. Also machte sich Ruberto auf den Weg, um neue Möglichkeiten zu suchen. Probetrainings in St. Gallen bildeten im April 2019 den ersten Halt. Ein Engagement in der Ostschweiz klappte nicht, dafür lernte er seine heutige Beraterin kennen. Die Amerikanerin verschaffte ihm im Herbst Probetrainings bei Blackburn, Blackpool und Exeter City.