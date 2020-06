Gemeindeversammlung Matten – Was bringt das geänderte Baureglement? Die Gemeindeversammlung findet am 11. Juni in der Eishalle statt. Mit wichtigen Entscheidungen für Matten. Unter anderem mit Anpassungen im Baureglement. Anne-Marie Günter

Die Gemeinde Matten von oben. Foto: Bruno Petroni

«Die Änderungen des Baureglements lagen bei der Gemeindeverwaltung auf, und dies ausgerechnet während der Coronavirus-Krise. Was das heisst, wissen wir alle. Zu Hause bleiben, keine Kontakte, Betriebe sind geschlossen oder nur sporadisch offen. Wer wollte da schon Einsicht in die aufgelegten Akten mit vielen Seiten nehmen?», fragt der Mattener Gemeindebürger Paul Krenger in einem an diese Zeitung gesandten Leserbrief.