Corona-Debatte in Roggwil – Was blüht dem massnahmenkritischen Schulleiter? Er ist Schulleiter in Roggwil und stellt sich öffentlich gegen die Corona-Massnahmen – welche Folgen dies für Olivier Grossenbacher hat, ist noch offen. Stephan Künzi

Seine Mail sei «ein bewusster Akt»: Olivier Grossenbacher, Schulleiter aus Roggwil, bei einem Interview im Jahr 2020. Foto: Franziska Rothenbühler

Muss Olivier Grossenbacher damit rechnen, als Schulleiter von Roggwil entlassen zu werden?

Auch zwei Tage nach der Mail, mit der der 48-Jährige in der aktuellen Corona-Welle so viele vor den Kopf gestossen hat, bleibt die Frage offen. Die Botschaft, mit der Grossenbacher an die Öffentlichkeit trat, hatte es in sich. In der Nacht auf Donnerstag kündigte er an, die behördlich verordneten Massnahmen zur Eindämmung des Virus nur noch bis zu den Sportferien umsetzen zu wollen. Bis Ende Januar also.

In seiner Mail, die er an die Eltern richtete, formuliert er es so: «Sollte sich die Situation nicht wesentlich ändern, sodass ich durch vernünftige Begründung zur Einsicht käme, dass die Massnahmen gerechtfertigt sind, werde ich ab da keine sinnlosen und schikanösen Massnahmen mehr unterstützen, namentlich nicht das Maskentragen.»