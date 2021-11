Neue Corona-Variante – Was bisher über Omikron bekannt ist Welche Symptome haben Patienten? Entwischt die Mutation wirklich der Immunabwehr – und kommt nun die Omikron-Impfung? Erste Antworten von Expertinnen und Experten.

Die neue Corona-Variante beunruhigt: Ein Rettungswagen mit einem Covid-19-Patienten trifft an der Universitätsklinik in Kiel ein. Foto: Frank Molter (DPA)

Ist Omikron schon in der Schweiz?

Offenbar ist das der Fall. Es gibt einen Verdachtsfall um «eine Person, vor rund einer Woche zurückgekehrt aus Südafrika», wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntagabend mitteilte. Eine Sequenzierung werde in den kommenden Tagen Gewissheit bringen. 

Aus immer mehr Ländern waren in den vergangenen Tagen Ansteckungen mit der als besonders gefährlich eingestuften neuen Coronavirus-Variante Omikron gemeldet worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die Variante am Freitag als «besorgniserregend» eingestuft.