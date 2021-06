Ständige Thematisierung – Was Bernmobil gegen sexuelle Belästigung tut Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Angestellten vor sexueller Belästigung zu schützen. Bernmobil unternimmt viel und muss doch dranbleiben. Lea Stuber

Sie ist bei Bernmobil verantwortlich für die Prävention vor sexueller Belästigung und den Umgang damit: Barbara Meyer Häsler, Leiterin Personal. Foto: Christian Pfander

Wenn sie über sexuelle Belästigung bei Bernmobil spricht, hört sich der Umgang damit gleichzeitig sehr einfach und sehr schwer an.

Sehr einfach darum, weil es um so grundlegende Dinge wie Respekt geht, um Wertschätzung und Vertrauen. Weder Respekt noch Wertschätzung oder Vertrauen können aber auf einem Post-it an den Computer (oder das Lenkrad des Busses) geklebt werden und haben sich damit erledigt. Darum auch: so schwer.

Sie, das ist Barbara Meyer Häsler. Sie sitzt in einem Sitzungszimmer am Bernmobil-Hauptsitz beim Eigerplatz und sagt: «Respekt einfordern, das ist anspruchsvoll und braucht Mut.» Als Leiterin Personal ist sie verantwortlich dafür, was Bernmobil präventiv gegen sexuelle Belästigung tut und wie das Unternehmen bei einem konkreten Fall vorgeht.