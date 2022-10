Steigende Corona-Fallzahlen – Was Berner Familien nach den Schulferien wissen müssen Der Kanton Bern verzichtet diesen Herbst auf Corona-Schutzmassnahmen an den Schulen. Wiederholt sich das Chaos vom letzten Jahr? Quentin Schlapbach

Masken, wie hier in der 1. Klasse in der Schule Blindenmoos in Schliern, müssen die Kinder nach den Herbstferien nicht tragen. Foto: Adrian Moser

Corona ist zurück. Seit es draussen kälter geworden ist, steigen auch die Infektionszahlen wieder rasant an. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vermeldete am Dienstag 25’134 neue laborbestätigte Fälle für die vergangene Woche. Das sind 50 Prozent mehr als noch in der Woche zuvor.

Die Zahlen bilden nur einen Bruchteil des effektiven Infektionsgeschehens ab. Viele Ansteckungen bleiben unerkannt, auch weil Neuinfizierte es mittlerweile oft bei einem Selbsttest belassen und so gar nie erst in den Statistiken des BAG auftauchen.

Mit der Omikron-Variante sind zwar die meisten Krankheitsverläufe mild. Dennoch fallen Betroffene bei der Arbeit oder in der Schule in der Regel einige Tage aus. Es gibt also nicht zuletzt einen volkswirtschaftlichen Anreiz, dass das Infektionsgeschehen nicht aus dem Ruder läuft.

Genau das passierte vor einem Jahr an den Berner Schulen. Nach den Herbstferien wurden die Massnahmen auf ein Minimum reduziert. Die Folge war, dass teilweise ganze Schulklassen krank ausfielen. Der Kanton Bern musste Ende 2021 deshalb Stück für Stück wieder Schutzmassnahmen einführen, damit die Situation halbwegs unter Kontrolle blieb.

Hat man aus den vergangenen Fehlern gelernt? Wir haben nachgefragt, was Kinder und Eltern nach den Herbstferien erwartet.



Was für Massnahmen gelten nach den Ferien?

Desinfektionsmittel, ein Sondervorrat Seife und eine Schachtel Masken stehen noch in fast allen Schulzimmern bereit. Auch mit dem regelmässigen Lüften nimmt man es in einigen Klassen noch sehr genau. Schärfere Corona-Regeln sind für die kommende Virensaison aber bis auf weiteres nicht in Sicht. «Es sind derzeit keine zusätzlichen Massnahmen geplant», heisst es seitens der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD).

Das heisst: Zurzeit gibt es keine verbindlichen Schutzmassnahmen an den Berner Schulen. Die Schulleitungen wurden allerdings bereits von der BKD vorgewarnt, dass die Winterferien je nach epidemiologischer Lage wiederum um eine Woche vorverlegt werden könnten. Man scheint bei der BKD also zumindest gedanklich darauf vorbereitet zu sein, dass man allenfalls wieder nachbessern muss.

Werden die Kinder in der Schule noch getestet?

Ausbruch- oder Reihentests? Vor einem Jahr war das an den Schulen noch die ganz grosse Frage. Der Kanton Bern fuhr eine eigene Strategie und testete Schulklassen erst, wenn bereits drei oder mehr Kinder infiziert waren. Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) musste für diesen Weg damals viel Kritik einstecken.

Mittlerweile hat sich die Haltung gegenüber Corona in der Gesellschaft – auch aufgrund der milderen Omikron-Variante – spürbar verändert. Selbst um Elterngruppen, die vor einem Jahr noch vehement Reihentests und mehr Schutzmassnahmen forderten, ist es ruhig geworden.

Stand heute soll an den Berner Schulen gar nicht mehr getestet werden – auch nicht bei Ausbrüchen. «Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass diese Massnahme notwendig sein wird», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion. Die entsprechenden Testkapazitäten wurden in den vergangenen Monaten abgebaut.

Was muss ich beachten, wenn mein Kind Symptome hat?

Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen: Das sind die typischen Symptome einer Corona-Infektion. Wenn ein Kind solche Symptome hat, empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit allerdings «nicht grundsätzlich», einen Corona-Test zu machen. Nur wenn das Kind eine chronische Vorerkrankung oder schwere Symptome hat, rät das BAG, den Hausarzt zu kontaktieren.

Laut der Berner Gesundheitsdirektion ist es massgeblich, ob ein Kind neben dem Husten auch noch Fieber hat. Bei Fieber sollte es wenn möglich zu Hause bleiben. Laut dem BAG ist der Besuch der Schule oder einer familienergänzenden Betreuungseinrichtung aber selbst dann noch möglich, solange der «Allgemeinzustand des Kindes» dies zulässt.

Wann darf mein Kind wieder zurück in den Unterricht?

Zehn Tage Quarantänepflicht, selbst ohne jegliche Symptome: Das war vor einem Jahr für Erwachsene wie Kinder noch die Regel, sobald sie sich mit dem Coronavirus infizierten. Von diesem strengen Regime ist nicht mehr viel übrig geblieben. «Ein Kind sollte zu Hause bleiben, bis es fieberfrei ist», sagt Gundekar Giebel. «Dann kann es wieder zur Schule.»

Das BAG empfiehlt Betroffenen nach wie vor, sich nach Symptombeginn zehn Tage zu isolieren. Erst dann ist die Ansteckungsgefahr relativ gering, sodass man wieder unter die Leute gehen kann.

Lüften oder Energiesparen – was ist wichtiger?

Auch die Berner Schulen müssen diesen Winter mithelfen, Energie zu sparen. In den Schulzimmern soll die Raumtemperatur um einige Grad Celsius gedrosselt werden. Gleichzeitig gilt aber weiterhin die Weisung, in jeder Pause zu lüften. «Das regelmässige Lüften ist eine wichtige Massnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie, deshalb soll sie unverändert weitergeführt werden», sagt Gundekar Giebel.

Beim Stadtberner Schulamt sieht man in den beiden Zielen keinen Widerspruch. «Mit konsequentem Stosslüften wird versucht, eine Balance zu finden, um den Ansprüchen zwischen frischer Luft und etwas tieferer Durchschnittstemperatur bestmöglich gerecht zu werden», heisst es auf Anfrage. Durch das Stosslüften könne der Wärme- und Energieverlust auf ein Minimum reduziert werden, so das Schulamt.

Gibt es wieder so ein Chaos wie letzten Herbst?

Kaum Schutzmassnahmen, steigende Corona-Fallzahlen: Kommt das gut? Laut der Berner Gesundheitsdirektion ist die Immunität in der Bevölkerung bereits sehr hoch. Rund 97 Prozent der Bevölkerung seien in den letzten Jahren mit dem Virus bereits in Kontakt gekommen.

Zwar müsse mit erneuten Ansteckungswellen gerechnet werden. «Der Schwerpunkt bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie liegt aber weiterhin darauf, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern», so Giebel. Gemäss aktueller Einschätzung gehe man davon aus, dass die bestehenden Kapazitäten in den Spitälern ausreichen.

Etwas anders klingt es seitens der Spitäler, die bereits seit Wochen darüber klagen, dass sie an der Belastungsgrenze operieren. Die Schweizer Kinderärztinnen und -ärzte warnten etwa erst letzte Woche wiederum vor einer Überlastung der Kindernotfallstationen. «In der aktuellen Situation und insbesondere auch mit Blick auf die kommende kalte Jahreszeit mit saisonal steigenden Infektionszahlen sind alle beteiligten Akteure in Bevölkerung, Gesundheitswesen und Politik gefordert, Massnahmen zu ergreifen, die einer Überlastungssituation entgegenwirken», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Ob die Politik also tatsächlich ohne Massnahmen durch den Herbst kommt, muss sich erst noch zeigen.

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

