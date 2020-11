Kantönligeist während Corona – Was Bern darf, ist in Freiburg nicht möglich An die Urne statt in die Versammlung: Den Berner Gemeinden wurde dieser Schritt erleichtert. Nicht so in Freiburg – was Kerzers in die Bredouille bringt. Sheila Matti

Mit ungutem Bauchgefühl: Gemeindepräsidentin Nicole Schwab (SVP) blickt der Gemeindeversammlung vom Donnerstag kritisch entgegen. Foto: Nicole Philipp

Diese Woche ist in Kerzers Gemeindeversammlung. Zwölf Traktanden stehen auf der Liste: die Rechnung 2019, das Budget 2021, Ersatzwahlen der Finanzkommission, der geplante Wärmeverbund, der Kauf eines Grundstücks – und viele weitere.

Wenn Gemeindepräsidentin Nicole Schwab (SVP) die einzelnen Punkte durchgeht, schwingt in ihrer Stimme etwas Ärger mit. Natürlich, die Menge sei zu bewältigen. Kerzers sei sogar geübt darin, viele Traktanden an einem Abend zu behandeln. Dass man in der heutigen Situation, mitten in der Pandemie, in einem Kanton mit über 200 neuen Fällen pro Tag noch eine Versammlung abhalten muss – das finde sie fragwürdig.

Kerzers liegt im Kanton Freiburg, direkt an der Grenze zum Bernbiet. Die Restaurants im Dorf sind geschlossen, keine drei Autominuten entfernt kann man in den Nachbardörfern Golaten oder Mühleberg auswärts essen. «Eine absurde Situation», so Schwab. Und eine, die sich nun auch auf die Gemeindepolitik auswirke.

Das Beispiel Wileroltigen

Eigentlich hätte Kerzers die Versammlung gerne abgesagt und durch eine Urnenabstimmung ersetzt. So, wie es zurzeit viele Gemeinden im Kanton Bern machen. Als bestes Beispiel gilt hier Wileroltigen: Keine vier Kilometer von Kerzers entfernt entschied man sich hier letzte Woche für diesen Schritt.

Auch Wileroltigens Traktandenliste wäre lang gewesen, sogar noch länger als jene in Kerzers. Ganze 15 Geschäfte hätte man hier an einem Samstag besprechen müssen. Dies teilweise auch, weil die Versammlung im Frühling abgesagt und nicht nachgeholt wurde.

Das hätte zu lange gedauert, fand Gemeindepräsident Hinnerk Semke (parteilos). «Zudem wären wohl viele Menschen der Versammlung ferngeblieben», sinniert Semke weiter – Corona schürt bei den Leuten Angst und hält diese in ihren vier Wänden. Deshalb wird nun an der Urne statt an der Versammlung entschieden.

Zu viele Traktanden, zu viele Unsicherheiten: Gemeindepräsident Hinnerk Semke bringt die Traktanden an die Urne. Foto: Franziska Rothenbühler

Im Kanton Bern ist dieses Umschwenken ohne grossen Aufwand möglich: Ende Oktober erliessen die Regierungsstatthalter eine Verfügung, wonach die Gemeinden den Gang zur Urne nicht mehr bewilligen lassen müssen. So fällt das aufwendige Verfahren weg, und die Gemeinden können in dieser schwierigen Zeit einfacher funktionieren. Ein Schritt, der begrüsst und auch rege genutzt wird.

Keine Urnengänge in Freiburg

Jenseits der Kantonsgrenze sieht die Situation anders aus. «Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass Freiburg es Bern gleichtut», sagt Gemeindepräsidentin Nicole Schwab, «dem war bisher aber leider nicht so.» Deshalb ergriff Kerzers selbst die Initiative und ersuchte per Expressanfrage die Durchführung einer Urnenabstimmung. Die Absage kam Mitte letzter Woche.

Das Problem: In Freiburg fehlt die rechtliche Grundlage für diese Verfahrensänderung. Während in Bern dieser Prozess geregelt ist, Fristen gesetzt und Voraussetzungen definiert sind, kennt dies Freiburg nicht. Dies erklärt Samuel Russier, Generalsekretär der zuständigen Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD. Eine vergleichbare Verordnung wie in Bern zu erarbeiten, ist also deutlich komplizierter.

«Zudem erlauben sowohl die Bundes- als auch die kantonale Verordnung die Durchführung von Gemeindeversammlungen unter Einhaltung der Hygieneempfehlungen», ergänzt Russier. Masken, Abstand, Desinfektionsmittel: Mit diesen Mitteln wird man am Donnerstag auch in Kerzers zusammensitzen.

Eine hundertprozentige Sicherheit bieten aber auch diese Massnahmen nicht, sinniert Gemeindepräsidentin Nicole Schwab. «Und was passiert, wenn wir plötzlich einen positiven Fall an der Versammlung haben – darüber will ich lieber gar nicht nachdenken.»

Der Abstand stimmte, noch fehlten die Masken: Im Juni zeigte Jegenstorf, wie eine Gemeindeversammlung während Corona möglich wäre. Foto: Susanne Keller

Die Frage der Demokratie

Generell scheinen die zuständigen Ämter – neben der ILFD sind dies der Freiburger Gemeindeverband sowie die Oberamtsmännerkonferenz – von Urnenabstimmungen nicht begeistert zu sein. Natürlich sei es wichtig, dass die öffentlichen Institutionen während der Krise funktionierten und etwa Investitionen oder Voranschläge treffen könnten. Aber, so Samuel Russier: «Es ist wichtig, dass diese Entscheidungen im Rahmen von Debatten und Meinungsaustauschen getroffen werden und allfällig angepasst werden können.» Dies sei bei einer Urnenabstimmung nicht der Fall.

Diskussionen und Debatten seien wichtig, sieht auch Kerzers’ Gemeindepräsidentin Nicole Schwab ein. Und doch hätte eine Urnenabstimmung in ihren Augen mehr Vorteile gehabt. Sie führt dasselbe Argument ins Feld, das auch in Wileroltigen entscheidend war: Aus Angst und zur Sicherheit bleiben viele der Versammlung fern.

Dies lässt sich in Kerzers sogar in Zahlen belegen. Wer am Donnerstag teilnehmen will, soll sich vorgängig anmelden. Egal, wie viele schlussendlich vor Ort sind: So oder so werde die Versammlung in die Dreifach-Turnhalle verlegt.

Bisher seien gerade einmal 40 Anmeldungen eingegangen. Zum Vergleich: In Kerzers wohnen aktuell rund 5000 Personen. Normalerweise erscheinen zwischen 150 und 300 an einer Gemeindeversammlung. Ob ein Entscheid, der von 40 Köpfen gefällt wird, besser sei als jener, der an der Urne aber dafür ohne grosse Diskussion zustande kommt – «das wage ich zu bezweifeln», so Schwab.