Vor dem EM-Final – Was beim Feiern im Autokorso verboten ist Gewinnt Italien am Sonntagabend die Fussball-EM, sind in Bern hupende Autokorsos programmiert. Die Polizei zeigt sich in der Regel kulant. Doch es gibt Grenzen. Michael Bucher

Kurven Fussballfans mit einem hupenden Autokorso durch die Stadt, wie hier die Tifosi am Dienstagabend in Bern, so drückt die Polizei ein Auge zu. Foto: Jürg Spori

Im Anschluss an den Final der Fussball-EM am Sonntagabend (Anpfiff 21 Uhr) könnte es in der Berner Innenstadt laut werden. Denn nebst England steht Italien im Final. Die Anhängerschaft unseres südlichen Nachbarlandes neigt dazu, einen Sieg ihres Teams mit Autokorsos inklusive Hupkonzert zu feiern. Zu hören gab es dies bereits am Dienstagabend nach dem Gewinn des Halbfinals gegen Spanien oder am Freitag vor einer Woche nach dem Viertelfinaltriumph über Belgien.

Zu laut beschleunigt

Zahlreiche Berner Tifosi kurvten bis weit nach Mitternacht hupend um den Bahnhof, italienische Flaggen wehten aus den Fenstern der Autos. Die Polizei war vor Ort. Sie liess die Feiernden jedoch gewähren, suchte nur punktuell das Gespräch. Trotzdem zeigte die Polizei nach dem Viertelfinalsieg Italiens sieben Personen an – wegen «unnötigem Verursachen von Lärm» anlässlich eines Autokorsos, wie es in einer Medienmitteilung heisst.