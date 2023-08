Gesundheit Simmental Saanenland – Was bei einem Ja und einem Nein passiert Wenn die Region Obersimmental und Saanenland am 25. August Ja zum Gesundheitsnetz Simme Saane mit Akutspital sagt, ist dies erst der erste von drei Schritten. Bei einem Nein kommts zu einem ambulanten Gesundheitszentrum. Svend Peternell

Das Obersimmental und das Saanenland entscheiden über ihre künftigen Versorgungsinfrastrukturen. Was passiert mit dem Spital Zweisimmen? Foto: Fritz Leuzinger

Die sieben Gemeinden des Obersimmentals und Saanenlands stellen an den gleichzeitig angesetzten Gemeindeversammlungen am 25. August die Weichen für die künftige medizinische, pflegerische und therapeutische Grundversorgung in der Region. Konkret befinden sie über Geldbeiträge als Beteiligung am geplanten integrierten Versorgungsnetzwerk Simme Saane mit einem Akutspital. Was beinhaltet es genau? Und was ist, wenn alle Gemeinden zustimmen? Und was, wenn eine Gemeinde Nein sagt? Ein paar Fragen und Antworten herausgepickt.