Haben Sie Fragen zur Steuererklärung? Infos einblenden

Welche Abzüge sind zulässig? Wo kann ich meine Steuern optimieren? Was tun, wenn Einkommen und Vermögen sich von einem Jahr aufs andere drastisch verändert haben? Wie erhebe ich Einsprache gegen einen Steuerentscheid? Und wie sieht es mit der Besteuerung der Altersvorsorge aus? Wenn Sie solche oder andere Fragen haben zu der Steuererklärung, dann rufen Sie am Mittwoch zwischen 16-19 Uhr unsere Expertinnen und Experten an. Sie beantworten kostenlos Ihre Fragen zu Steuern. Die Nummer lautet: 031 330 38 38. Die nächsten drei Hotlines finden statt am Dienstag, 22. Februar, Donnerstag, 3. März und Mittwoch, 9. März. Unser Steuertelefon ist jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Diese Expertin und diese Experten geben Ihnen Auskunft.



Nadja Haldimann-Good, Gfeller + Partner AG Foto: ZVG

Michel Greter, Ernst & Young AG Foto ZVG

Andri Th. Staub, Staub Notariat und Steuerberatung Foto: ZVG