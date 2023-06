Atupri und Visana – Was bedeutet die Fusion für die Krankenkassen­prämien? Der Zusammenschluss bedeute nicht automatisch tiefere Prämien, räumen Visana und Atupri ein. Trotzdem wollen die beiden Krankenkassen die Kosten beeinflussen. Marius Aschwanden

Neu mit rund 800’000 Grundversicherten: Visana und Atupri fusionieren per Anfang 2024. Foto: Matthias Spicher («20 Minuten»)

Wie immer bei Fusionen preisen die Manager diese vor allem mit einem Argument an: Sie wollen Synergien nutzen. So ist es auch beim am Mittwoch bekannt gewordenen Zusammenschluss der beiden Berner Krankenkassen Visana und Atupri.

Man könne gegenseitig von den «komplementären Stärken» profitieren, hiess es etwa. Oder man wolle im Bereich der IT, der Produktentwicklung und der Administration effizienter werden.

Gleichzeitig sollen beide Unternehmen unter dem Dach einer Stiftung aber quasi unverändert weiterbestehen, mit dem heutigen Personal, den heutigen Standorten und den heutigen Geschäftsleitungen.

Deshalb dürfte die rund 800’000 Grundversicherten von Visana und Atupri vor allem eines interessieren: Was passiert nach der Fusion mit den Prämien? Gleichen sie sich an? Steigen sie weniger stark? Oder hat der Zusammenschluss überhaupt keinen Einfluss auf das alles?

Fusion dürfte Prämien nicht beeinflussen

Weder Atupri noch Visana wollen sich in die Karten blicken lassen, was die Prämien fürs kommende Jahr angeht. Beide teilen auf Anfrage mit, dass sie sich zum jetzigen Zeitpunkt aus aufsichtsrechtlichen Gründen gar nicht dazu äussern dürfen.

Aber: «Der Zusammenschluss führt nicht automatisch zu tieferen Prämien», schreibt Visana. Es sei jedoch das Ziel von Visana, «diverse Entwicklungen im Gesundheitswesen» zu beeinflussen, so auch die Kostenentwicklung.

«Diese Entwicklung kann selbst eine starke Kranken­versicherung kaum allein beeinflussen.» Medienstelle von Atupri

Die Medienstelle von Atupri relativiert diese Aussage allerdings etwas: Die Prämienhöhe hänge in erster Linie von den Gesundheitskosten ab. «Diese Entwicklung kann selbst eine starke Krankenversicherung kaum allein beeinflussen.» Eine grössere Gruppe sei aber effizienter, «davon werden mittelfristig auch die Versicherten profitieren».

Da beide Unternehmen eigenständig bleiben, ist zudem nicht vorgesehen, die bisher unterschiedlichen Prämien einander anzugleichen.

Klar ist: Beim Krankenkassen-Vergleichsdienst Comparis rechnet man fürs kommende Jahr erneut mit einem Prämienschock. In der Grundversicherung könnte es für 2024 zu einem durchschnittlichen Anstieg von sechs Prozent kommen, wie Comparis kürzlich mitteilte. Bei einigen Kassen könnten es demnach gar zehn Prozent sein.

Weit weg von der Einheitskasse

Bisher unterschieden sich Visana und Atupri insbesondere bei den Kosten für das Standardmodell für Erwachsene (Franchise 300 Franken, inklusive Unfalldeckung). In der Prämienregion 1 im Kanton Bern ist heute Atupri mit 577 Franken pro Monat deutlich günstiger als Visana mit 590 Franken. Bei den alternativen Versicherungsmodellen hingegen ist das Bild nicht so klar. Je nach Ausgestaltung liegt einmal Atupri vorne und einmal Visana.

Bei der Entwicklung zwischen 2022 und 2023 ist das Fazit wiederum deutlich: Visana erhöhte die Prämien sehr viel weniger stark als Atupri. Das widerspiegelt sich letztlich auch in der Anzahl der Grundversicherten.

So verlor Atupri auf das laufende Jahr hin gut 40’000 Versicherte oder fast 21 Prozent. Aktuell betreut die Versicherung noch 152’000 Grundversicherte. Bei Visana hingegen nahm der Versichertenbestand zu – von 628’700 auf 644’200 Personen.

Visana erreichte damit im Kanton Bern einen Marktanteil von 24 Prozent, Atupri weniger als 3 Prozent. Entsprechend ist Bern weit entfernt von einer Einheitskasse, die durch Fusionen entstünde. Nach wie vor teilen sich rund sieben Player – darunter KPT, Progrès und Assura – den grössten Teil des Kuchens.

Marius Aschwanden ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt hauptsächlich über Gesundheits- und Sozialthemen. Er ist zudem Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Recherche. Mehr Infos @MariusAschwande

Fehler gefunden?Jetzt melden.