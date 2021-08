Vielfalt neben dem Zugperron – Was aus ehemaligen Emmentaler Bahnhöfen geworden ist Früher standen die Leute am Schalter an, heute werden dort Klaviere gestimmt und Bilder gemalt. Und in Ramsei sucht man seit dem Umbau das WC vergeblich. Nina-Lou Frey

Leben im Bahnhof: Bruno Kräuchi bereitet in Lyssach Klaviere und Flügel für Konzerte vor oder stimmt neben den Gleisen Instrumente für Privatkunden. Foto: Beat Mathys

Was früher am Schalter passierte, machen viele Zugfahrerinnen und -fahrer heute online: ein Billett lösen. Weniger als zehn Prozent der SBB-Kunden kaufen ihr Billett noch am Schalter. Heute betreiben die SBB gegen 800 Bahnhöfe und Haltestellen. Davon sind über 500 nicht mehr bedient. Doch was passiert mit den ungenutzten Gebäuden?

Neben den SBB ist auch die BLS im Besitz etlicher Immobilien neben dem Perron. Zurzeit vermietet die Berner Bahngesellschaft 75 Wohnungen in Bahnhofs- und Dienstgebäuden. Neben Wohnungen für Privatpersonen gibt es eine grosse Vielfalt, wie Bahnhöfe heute belebt werden.