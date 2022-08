Kein Trend für furiose Futterneider – Was auf den Tisch kommt, wird geteilt Das Essenskonzept der «geteilten Teller» liegt auch in Bern im Trend — doch können sich längst nicht alle Gäste damit anfreunden. Besuch im neu eröffneten Restaurant Capitol. Claudia Salzmann

Das Restaurant Capitol hat am Wochenende seine 80 Innenplätze auf 223 Quadratmetern eingeweiht. Foto: Iris Andermatt

Essen teilen. Das fühlt sich an wie daheim, unkompliziert, gesellig. Wie eine Tavolata, man kann viel ausprobieren und sieht, was der Koch alles kann. So beschreiben Fans des Teilens die Vorzüge, wenn im Restaurant viele kleine Teller auf dem Tisch stehen.