Inforama-Reform im Detail – Was auf den Hondrich, nach Ins und auf die Rütti wandert Wenn die Berner Regierung vier von sieben Inforama-Standorten schliessen will, bedeutet das nicht, dass in den Regionen gar keine Ausbildung und Beratung mehr stattfindet. Susanne Graf

Die Bäregg in der Gemeinde Langnau wird vor allem vom Inforama Emmental genutzt. Im ehemaligen Internatsteil leben heute Asylsuchende. Foto: Dres Hubacher

Schon vor 25 Jahren hat die Berner Landwirtschaft ein ziemliches Beben erfasst. Damals wurden die Landwirtschaftsschulen auf der Bäregg in Langnau, dem Waldhof in Langenthal und dem Schwand in Münsingen geschlossen. Die «landwirtschaftliche Grundbildung», wie es hiess, wurde auf der Rütti bei Zollikofen zentralisiert.