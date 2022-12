Lulas Rückkehr an die Macht – Was auf Brasiliens neuen Präsidenten zukommt Zum dritten Mal wird Luiz Inácio Lula da Silva am 1. Januar Staatschef. Die Freude bei seiner Anhängerschaft ist gross, die Herausforderungen sind es aber auch. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Von seiner Anhängerschaft verehrt: Luiz Inácio Lula da Silva regiert Brasilien ab dem 1. Januar. Foto: Miguel Schincariol (AFP)

Er kennt das alles schon. Am 1. Januar 2023 tritt Luiz Inácio Lula da Silva sein Amt als neuer Präsident von Brasilien an. Morgens wird es eine Messe in der Kathedrale der Hauptstadt Brasília geben, danach eine Fahrt im offenen Wagen bis zum Nationalkongress. Es folgen ein Gelöbnis auf die Verfassung, eine Rede, dann geht es weiter zum Präsidentenpalast. Lula empfängt die Schärpe des Staatschefs, hält noch eine Rede, muss Gäste begrüssen und danach wohl sehr, sehr viele Hände schütteln.