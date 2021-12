Neue Studie – Was Astrologie mit Narzissmus zu tun hat Forschende haben untersucht, warum Menschen sich an Astrologie halten – und studierten die Charaktermerkmale. Eines stach dabei besonders hervor. Sebastian Herrmann

Horoskope: All die Sterne und Planeten da draußen wirken auf die Gesundheit, die Beziehungen und die Karriere der Menschen? Foto: Getty Images/iStockphoto

Weit draussen in der Unendlichkeit verschwendet sich Hamal. Den Wasserstoff in seinem Inneren hat der Stern bereits aufgebraucht und er verballert weiter Brennstoff. Hamal strahlt etwa mit der 60-fachen Leuchtkraft der Sonne. Der Riesenstern verströmt seine Energie in knapp 66 Lichtjahren beziehungsweise etwa 622 Billionen Kilometern Entfernung zur Erde, es ist schon ein Stückchen. Dort draussen kreist der Himmelskörper um eine Kraft, die womöglich sogar jene des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstrasse übertrifft: das menschliche Ego.

Hamal ist der hellste Punkt im Sternbild Widder. Für Astrologiegläubige bedeutet dies, dass er Leben und Erleben der Menschen auf der Erde beeinflusst. Wie viel Brennstoff es Hamal wohl kostet, sich um die irdisch-banalen Wünsche der Erdlinge zu kümmern?