Geldblog: Abspaltung bei ABB – Was ABB-Aktionäre erwartet Geldexperte Martin Spieler sagt, inwieweit der Kurs der ABB-Papiere nach der geplanten Abspaltung sinken könnte. Martin Spieler

Bietet langfristig positive Kursperspektiven: ABB-Aktionärsversanstaltung in Zürich. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Da ich 300 ABB-Aktien im Depot halte, bitte ich Sie um Ihre Einschätzung in Bezug auf die Accelleron-Abspaltung bei ABB. Ist zu erwarten, dass der ABB-Kurs dann fällt? Leserfrage von R.S.

Ja. Die ABB plant, ihr Turbolader-Geschäft Accelleron abzuspalten und am 3. Oktober 2022 an die Schweizer Börse SIX zu bringen. Über weitere Details der Transaktion wird am Kapitalmarkttag vom 31. August informiert. Zur Diskussion stand neben dem Börsengang auch ein Verkauf. Ich halte die Variante über den Gang an die Schweizer Börse für die Aktionäre aber für vorteilhafter.

Sie haben aus meiner Sicht eine gute Chance, dass sich Accelleron als eigenständige Börsenfirma positiv entwickelt und Sie unter dem Strich als Aktionär gewinnen. Sobald die Abspaltung vollzogen wird, sinkt zwar der Kurs Ihrer ABB-Titel, da die Sachdividenden in Form der Accelleron-Aktie wegfällt, die Sie für 20 ABB-Titel zugeteilt bekommen. Da ABB jedoch über starke Bestelleingänge verfügt und der Ausblick für das 3. Quartal positiv ist, sind die Kursperspektiven bei der ABB insgesamt positiv.

Für Fantasie sorgt über die Accelleron-Aspaltung hinaus auch das Geschäft mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, welches später ebenfalls an die Börse gebracht wird. Anders als bei Accelleron will die ABB nach einem Börsengang die Mehrheit am Bereich Ladesäulen für Elektrofahrzeuge behalten, der angesichts des E-Auto-Booms attraktive Gewinne verspricht.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

